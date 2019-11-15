Pınar Karşıyaka fırtınalar estiriyor

Süper Lig’den sonra İzmir’e lider gelen rakibinden koltuğu alıp Avrupa’da da liderliği tek başına eline geçiren Karşıyaka, bu sezon şampiyonluk hedeflediği Europe Cup’ın en iddialı takımlarından olduğunu kanıtladı. Europe Cup E Grubu’nda 4 maçta 3 galibiyetle zirvenin sahibi olan Kaf Kaf, haftaya Groningen’i Hollanda deplasmanında yendiği takdirde 2. turu garantileyecek.