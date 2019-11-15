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    HaberlerEge HaberleriPınar Karşıyaka fırtınalar estiriyor
    15.11.2019 - 01:52 |

    Pınar Karşıyaka fırtınalar estiriyor

    ING Basketbol Süper Ligi’nin lideri Pınar Karşıyaka, sürpriz mağlubiyetle başladığı FIBA Europe Cup E Grubu’nda üst üste üçüncü galibiyetini ilk maçta yenildiği Spirou Basket’i evinde 38 sayı farkla, 92-54 yenerek aldı.

    Pınar Karşıyaka fırtınalar estiriyor

    Süper Lig’den sonra İzmir’e lider gelen rakibinden koltuğu alıp Avrupa’da da liderliği tek başına eline geçiren Karşıyaka, bu sezon şampiyonluk hedeflediği Europe Cup’ın en iddialı takımlarından olduğunu kanıtladı. Europe Cup E Grubu’nda 4 maçta 3 galibiyetle zirvenin sahibi olan Kaf Kaf, haftaya Groningen’i Hollanda deplasmanında yendiği takdirde 2. turu garantileyecek.

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