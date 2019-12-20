Pınar Karşıyaka fırtınası

FIBA Europe Cup’ta Pınar Karşıyaka, çeyrek final yolunda şimdiden avantaj elde etti. Antrenör Ufuk Sarıca, Tony Taylor’ın öne çıktığı maçın ardından “Dirençli ve istekli kalarak gruptaki yerimizi koruduk, mutluyuz” dedi.

ING Basketbol Süper Ligi’nde olduğu gibi FIBA Europe Cup’ta da fırtınalar estiren Pınar Karşıyaka, evinde Enisey’i yenerek liderliğini sürdürdü. Çeyrek final adına büyük avantaj elde etti. Rus ekibi karşısında ilk periyotta 10 sayı farkla yenik duruma düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşle galip gelmeyi başaran Karşıyaka, bu sezon Europe Cup’ı kazanmaya en önemli aday olduğunu kanıtladı. Yeşil kırmızılı ekip, Enisey zaferiyle bu sezon bileğinin hiç bükülmediği evi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

‘Pes etmek yok’

Maç sonrası, “Çok dirençli oynayıp, sahada çok kuvvetli kalarak, hem gruptaki pozisyonumuz hem de ilerisi için çok önemli bir galibiyet aldık” diyen Antrenör Ufuk Sarıca, “İyi bir takımla oynadık. Enisey, kupanın en iyi 2-3 takımından bir tanesi ve çok tecrübeli oyunculara sahipler. Bizi zaman zaman zorladılar ama asla geri adım atmayan, pes etmeyen bir takımımız vardı sahada. Sezon başından beri bu durum böyle. Grup sıralaması açısından önemli olacağını düşündüğümüz bir galibiyet elde ettik. Bütün oyuncularımı arka arkaya aldıkları galibiyetlerden ötürü kutluyorum” dedi.