19.10.2019 - 01:44 |
Pınar Karşıyaka İTÜ’yü ağırlıyor
Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı ilk 3 maçı kazanarak liderlik koltuğuna kurulan Pınar KSK, bugün Sigortam.net İTÜ’yü ağırlayacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki maçın hava atışı saat 15.15’te yapılacak. Bu mücadelenin ardından hafta içinde FIBA Europe Cup E Grubu’ndaki ilk maçta Belçika’da Spirou Basket deplasmanına çıkacak Karşıyaka’da Genel Menajer Selim Çınar, yollarına kayıpsız devam ederek yarışta avantaj elde etmek istediklerini söyledi.
Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.