Pınar Karşıyaka koltuğu sevdi

Basketbol Süper Ligi’nde antrenör Ufuk Sarıca’yı 3 yıl sonra yeniden takımın başına geçirdikten sonra mağlubiyet yüzü görmeyen Pınar KSK, zirvede başladığı sezonda liderlik koltuğundan inmedi. Ligin ilk haftasında Teksüt Bandırma Basketbol’u deplasmanda 32 sayı farkla yenerek zirveye kurulan Kaf Kaf, 3 haftadır liderliği bırakmadı. Süper Lig’de Fenerbahçe Beko’yla birlikte 3’te 3 yapan tek takım olan, lig ve Avrupa’da çıktığı 5 maçı da kazanan Karşıyaka, 19 Ekim Cumartesi günü Sigortam.net İTÜ BB’yi konuk ederek koltuğu korumaya çalışacak.