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    29.11.2019 - 00:00 |

    Pınar Karşıyaka kupa yolunda

    Pınar Karşıyaka kupa yolunda

    FIBA Europe Cup E Grubu’nda üst üste 5 galibiyet alan son maçta da Phoneix Brüksel’i 93-90 yenerek adını lider olarak 2. tura yazdıran Pınar Karşıyaka, gözünü önce çeyrek finale, ardından final ve kupaya çevirdi. Antrenör Ufuk Sarıca, “Hata yapmadan mutlu sona yürümek istiyoruz” dedi.

    Pınar Karşıyaka, Antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde bu kez basamakları tek tek çıkıp kupaya kadar yürümeyi hedefliyor. Karşıyaka, Sarıca yönetiminde daha önce 2013 yılında FIBA Eurochallenge Cup’ta final oynayıp şampiyonluğu 1 sayı farkla kaçırmıştı. Yeşil kırmızılılar 2. Tur L Grubu’nda Hollanda ekibi ZZ Leiden, Rusya’dan Enisey Krasnoyarsk ve ülkemizden Bahçeşehir Koleji’yle rakip olacak. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonucu ilk 2 sırayı elde eden ekiplerin çeyrek finalist olacağı grupta, Karşıyaka 11 Aralık’ta Leiden’le deplasmanda karşılaşacak.

    ‘Tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum’

    Sarıca, “Oynadığımız basketbolun iki farklı yönü vardı. Başta çok akıcı ve çok zevkli bir basketbol oynadık ama özellikle son bölümde yaptığımız hatalar bizi maçı kaybetme noktasına getirdi. Bu hatalar üzerine özellikle de genç oyuncularımızla konuşmamız gerek. Maç ne durumda olsun ne şekilde giderse gitsin bu hataları yapmamamız lazım. Sonuçta uzun bir maraton oynuyoruz ve bu bizim için yalnızca prestij maçıydı. Grubu lider tamamladığımız için tüm takımı kutluyorum. Şimdi hedefimiz çeyrek final” dedi.

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