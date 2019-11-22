Pınar Karşıyaka liderliği garantiledi

Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup E grubu 5. haftasında Donar Groningen’i deplasmanda 62-79’luk skorla mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Grupta sadece Belçika ekibi Spirou Charleroi’ye mağlup olan yeşil kırmızılılar 4 galibiyetle liderliği garantiledi. Karşıyaka gruptaki son maçında 27 Kasım Çarşamba günü Excelsior Brussels ile karşı karşıya gelecek. Başantrenör Ufuk Sarıca, Groningen karşısında çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Hollanda’ya bazı oyuncularından yoksun olarak geldiklerini ifade eden Sarıca, “Bizim için harika bir maçtı ve çok önemli bir galibiyetti. Buraya bazı oyuncularımızdan yoksun olarak geldik ancak sahada çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.