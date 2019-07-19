19.07.2019 - 07:50
Pınar Karşıyaka Mertcan’ı bitirdi
Basketbol Süper Ligi’nde yuvaya dönen Antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde transferleri sürdüren Pınar Karşıyaka, prensipte anlaşıp kulübünden ayrılmasını beklediği Anadolu Efes’ten James Metecan Birsen’le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe altyapısında yetişip sarı lacivertlilerde 2013-14 sezonunda lig ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşayan 24 yaşında, 2.05 boyundaki forvet, 2014-15’te Eskişehir Basket, 2015-2017 yılları arasında İstanbul BŞB, 2017-18’de Sakarya BŞB formalarını giydi.
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.