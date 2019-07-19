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    HaberlerEgePınar Karşıyaka Mertcan’ı bitirdi
    19.07.2019 - 07:50

    Pınar Karşıyaka Mertcan’ı bitirdi

    Basketbol Süper Ligi’nde yuvaya dönen Antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde transferleri sürdüren Pınar Karşıyaka, prensipte anlaşıp kulübünden ayrılmasını beklediği Anadolu Efes’ten James Metecan Birsen’le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe altyapısında yetişip sarı lacivertlilerde 2013-14 sezonunda lig ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşayan 24 yaşında, 2.05 boyundaki forvet, 2014-15’te Eskişehir Basket, 2015-2017 yılları arasında İstanbul BŞB, 2017-18’de Sakarya BŞB formalarını giydi.

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