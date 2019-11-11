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    HaberlerEge HaberleriPınar Karşıyaka rekoru kaçırdı
    11.11.2019 - 01:10 |

    Pınar Karşıyaka rekoru kaçırdı

    Pınar Karşıyaka rekoru kaçırdı

    ING Basketbol Süper Ligi’nde sezona üst üste 6 galibiyetle başladıktan sonra galibiyeti bulunmayan son sıradaki Bahçeşehir Koleji’ne deplasmanda son anlarda 72-70 mağlup olan Pınar Karşıyaka, 20 yıl sonra kendi rekorunu egale etme fırsatını kaçırdı. Ligde sezonun ilk yenilgisini alan Kaf Kaf, 1999-2000 sezonunda Ergin Ataman yönetiminde lige art arda 7 galibiyetle başlamıştı. Karşıyaka’nın Bahçeşehir deplasmanında hakemlerin kural hatası yaptığı ancak maç bittikten sonra 20 dakika içinde itiraz edilmediği için karşılaşmanın tekrar edilme ihtimalinin ortadan kalktığı iddia edildi. Maçta bitime 38 saniye kala rakip oyuncu Gordon’un Onuralp’e çelme taktığı pozisyon hakemlerin gözünden kaçtı.

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