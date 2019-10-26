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    HaberlerEgePınar Karşıyaka telafi edecek
    26.10.2019 - 01:35 |

    Pınar Karşıyaka telafi edecek

    ING Basketbol Süper Ligi’nde geride kalan 4 haftada TEKSÜT Bandırma, Arel Üniversitesi Büyükçekmece, Fritti Extra Bursaspor ve Sigortam.Net İTÜ’yü yenerek liderlik koltuğuna oturan Pınar Karşıyaka, bugün deplasmanda Gaziantep Basketbol’la karşı karşıya gelecek.

    Pınar Karşıyaka telafi edecek

    Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.15’te başlayacak. Hafta içinde FIBA Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Belçika ekibi Spirou Charleroi’ye deplasmanda 81-76 yenilen Kaf Kaf bu sezon ilk kez resmi bir maçtan mağlubiyetle ayrılmıştı.

    Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu!Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
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    25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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