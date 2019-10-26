Pınar Karşıyaka telafi edecek

Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.15’te başlayacak. Hafta içinde FIBA Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Belçika ekibi Spirou Charleroi’ye deplasmanda 81-76 yenilen Kaf Kaf bu sezon ilk kez resmi bir maçtan mağlubiyetle ayrılmıştı.