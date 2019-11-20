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    HaberlerEge HaberleriPınar Karşıyaka tur arıyor
    20.11.2019 - 01:48 |

    Pınar Karşıyaka tur arıyor

    ING Basketbol Süper Ligi’nde evinde Galatasaray Doğa Sigorta’yı 84-55 yenen ve liderliğini koruyan Pınar Karşıyaka, bugün FIBA Europe Cup E Grubu’ndaki 5. maçında deplasmanda Hollanda ekibi Donar Groningen’le karşılaşacak.

    Pınar Karşıyaka tur arıyor

    Müsabaka Türkiye saatiyle 21.30’da başlayacak. Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alarak liderlik koltuğunda oturan yeşil kırmızılılar, rakibini yenerek son maçlar öncesi tur atlamayı garantilemek istiyor. Pınar Karşıyaka’da Crocker ve Görkem’in yanı sıra Galatasaray maçında sol ayak bileğinden sakatlanan DJ Kennedy forma giyemeyecek.

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