20.11.2019 - 01:48 |
Pınar Karşıyaka tur arıyor
ING Basketbol Süper Ligi’nde evinde Galatasaray Doğa Sigorta’yı 84-55 yenen ve liderliğini koruyan Pınar Karşıyaka, bugün FIBA Europe Cup E Grubu’ndaki 5. maçında deplasmanda Hollanda ekibi Donar Groningen’le karşılaşacak.
Müsabaka Türkiye saatiyle 21.30’da başlayacak. Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alarak liderlik koltuğunda oturan yeşil kırmızılılar, rakibini yenerek son maçlar öncesi tur atlamayı garantilemek istiyor. Pınar Karşıyaka’da Crocker ve Görkem’in yanı sıra Galatasaray maçında sol ayak bileğinden sakatlanan DJ Kennedy forma giyemeyecek.
Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladıAntalya’da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.