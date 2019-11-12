13.11.2019 - 00:50 |
Pınar Karşıyaka zirve aşkına
ING Basketbol Süper Ligi’nde sezonun 7. maçında ilk yenilgisini Bahçeşehir Koleji karşısında almasına rağmen liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup’ta Spirou Basket’i liderlik koltuğunu tek başına devralmak için ağırlayacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak. Grupta ilk 3 maç sonunda averajla lider olan Belçika temsilcisi Spirou ve Karşıyaka 2’şer galibiyet elde etti.
Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de kalacağı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı.