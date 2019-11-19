Pınar Karşıyaka’da yerliler yıldızlaşıyor

ING Basketbol Süper Ligi’nde 8 maçta 7 galibiyetle sezon başından bu yana liderlik koltuğundan inmeyen Pınar Karşıyaka’da yabancı oyuncular M’Baye, Morgan, Triche, Taylor ve Kennedy performanslarıyla fark yaratırken, yerli basketbolcular da takıma ciddi şekilde katkı veriyor. Sezon başında yıldız yabancı oyuncuları kadrosuna katarken yerli rotasyonunu da yıllar sonra geniş tutarak ligin en tecrübeli isimleriyle yetenekli gençleri transfer eden Kaf Kaf, yatırımının karşılığını aldı. Karşıyaka’da sakatlığı yüzünden sezon başından bu yana oynayamayan Euroleague patentli yeni transferlerden kısa forvet Tony Crocker, önümüzdeki haftalarda takıma dönecek. Karşıyaka, E Grubu’nda lider olduğu Europe Cup’ta yarın Donar Groningen’e 2. tur biletini garantilemek için konuk olacak.