Pınar KSK Başkent’te esti

Basketbol Süper Ligi’nde oluşturduğu güçlü kadroyla yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka, Ankara’daki Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Turnuvası’ndan 3 maçta 2 galibiyetle döndü. Turnuvada Türk Telekom’u 73-65, BC Dnipro’yu 84-77 mağlup eden Kaf Kaf, Ormanspor’a ise 80-70 yenildi. Karşıyakalı basketbolcular, Başkent’te Atatürk’ün kabri Anıtkabir’i de ziyaret etmeyi unutmadı.