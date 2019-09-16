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    HaberlerEgePınar KSK Başkent’te esti
    16.09.2019 - 07:50 |

    Pınar KSK Başkent’te esti

    Basketbol Süper Ligi’nde oluşturduğu güçlü kadroyla yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka, Ankara’daki Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Turnuvası’ndan 3 maçta 2 galibiyetle döndü.

    Pınar KSK Başkent’te esti

    Basketbol Süper Ligi’nde oluşturduğu güçlü kadroyla yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka, Ankara’daki Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Turnuvası’ndan 3 maçta 2 galibiyetle döndü. Turnuvada Türk Telekom’u 73-65, BC Dnipro’yu 84-77 mağlup eden Kaf Kaf, Ormanspor’a ise 80-70 yenildi. Karşıyakalı basketbolcular, Başkent’te Atatürk’ün kabri Anıtkabir’i de ziyaret etmeyi unutmadı.

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