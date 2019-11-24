BİST106.588-0,20EURO6,30-0,12USD5,710,27ALTIN268,770,10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriPınar KSK liderliğini Afyon’da sürdürecek
    24.11.2019 - 02:38 |

    Pınar KSK liderliğini Afyon’da sürdürecek

    ING Basketbol Süper Ligi’nde son olarak Galatasaray Doğa Sigorta karşısında aldığı 84-55’lik galibiyet ile liderliğini sürdüren, FIBA Europe Cup E Grubu’nda ise Groningen’i yenerek bir üst tura yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, bugün Meksa Yatırım Afyon Belediyespor deplasmanına çıkacak.

    Pınar KSK liderliğini Afyon’da sürdürecek

    Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. Müsabakayı Aytuğ Ekti, Özlem Yalman ve Musa Kazım Çetin hakem üçlüsü yönetecek. Pınar KSK bu maçı da kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
    daha fazla video için
    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de yol çökesi: 3 kiş hafif yaralandı

    İzmir'de yol çökesi: 3 kiş hafif yaralandı

    2 ay önce evlendiği eşini öldürdü, akrabalarını yaraladı

    2 ay önce evlendiği eşini öldürdü, akrabalarını yaraladı

    Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı aracın çarptığı asker şehit oldu

    Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı aracın çarptığı asker şehit oldu

    Van beşik gibi sallanıyor

    Van beşik gibi sallanıyor

    Sıradaki Haber