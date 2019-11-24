24.11.2019 - 02:38 |
Pınar KSK liderliğini Afyon’da sürdürecek
ING Basketbol Süper Ligi’nde son olarak Galatasaray Doğa Sigorta karşısında aldığı 84-55’lik galibiyet ile liderliğini sürdüren, FIBA Europe Cup E Grubu’nda ise Groningen’i yenerek bir üst tura yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, bugün Meksa Yatırım Afyon Belediyespor deplasmanına çıkacak.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. Müsabakayı Aytuğ Ekti, Özlem Yalman ve Musa Kazım Çetin hakem üçlüsü yönetecek. Pınar KSK bu maçı da kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.