Pınar KSK liderliğini Afyon’da sürdürecek

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. Müsabakayı Aytuğ Ekti, Özlem Yalman ve Musa Kazım Çetin hakem üçlüsü yönetecek. Pınar KSK bu maçı da kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.