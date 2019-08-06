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    HaberlerEgePınar KSK pivot arıyor
    06.08.2019 - 01:36

    Pınar KSK pivot arıyor

    Basketbol Süper Ligi’nde 3 yıl sonra yuvaya döndürdüğü A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca yönetiminde tekrar iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka, yerli pivot alıp transferi noktalayacak.

    Pınar KSK pivot arıyor

    Geçen sezon takımda forma giyen gençler haricindeki tüm isimlerle yollarını ayırıp Brandon Triche, Amath M’Baye, Jordan Morgan, Tony Taylor, Tony Crocker, Yunus Emre Sonsırma, Metecan Birsen, Onuralp Bitim ve Nusret Yıldırım’ı kadroya katarak 9 iyi takviye yapan Kaf Kaf, listesindeki Semih Erden’den haber bekliyor.

    Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybettiKarabük'te Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde(POMEM) görev yapan Yücel Demirci (42) isimli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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