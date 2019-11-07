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    HaberlerEge HaberleriPınar KSK rakip tanımıyor
    08.11.2019 - 00:27 |

    Pınar KSK rakip tanımıyor

    Pınar KSK rakip tanımıyor

    FIBA Europe Cup E Grubu’ndaki 3. maçında deplasmanda Belçika ekibi Phoenix Brussels’i 79-66 mağlup eden Pınar Karşıyaka, bu sezon Avrupa macerasında çıktığı 5 müsabakada 4 galibiyet alırken, sadece bir kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Eleme turunda İsveç temsilcisi Boras Basket’i dış sahada 77-70, evinde 78-58 dize getiren yeşil kırmızılılar, E Grubu’nda Hollanda’dan Donar Groningen’i 77-57, son olarak Phoenix Brussels’i ise 13 sayı farkla mağlup etti. İkinci sıradaki Pınar Karşıyaka, 13 Kasım Çarşamba günü konuk edeceği rakibini bu kez yenerek yeniden zirveyi ele geçirmeyi hedefliyor. Bu arada Phoenix Brussel karşısında Fransa Milli Takım oyuncusu M’Baye kaydettiği 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Semih Erden 14 sayıyla skora katkı sağladı. 

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