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    HaberlerEge HaberleriPınar KSK tarih yazacak
    09.11.2019 - 01:46 |

    Pınar KSK tarih yazacak

    ING Basketbol Süper Ligi’nde namağlup lider Pınar Karşıyaka, bugün Bahçeşehir Koleji deplasmanına 20 yıl sonra ilk kez sezona üst üste 7 galibiyetle başlamak için çıkacak.

    Pınar KSK tarih yazacak

    Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’ndeki mücadele saat 13.00’te başlayacak. Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ligde oynadığı 6 maçı da kazanan Karşıyaka, Bahçeşehir’i de mağlup etmesi durumunda 1999-2000 sezonundaki lige 7 galibiyetle başlama rekorunu egale edecek. Yeşil kırmızılı ekip, hafta içinde Phoenix Brüksel’i deplasmanda mağlup ederek moral tazeledi.

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