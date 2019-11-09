09.11.2019 - 01:46 |
Pınar KSK tarih yazacak
ING Basketbol Süper Ligi’nde namağlup lider Pınar Karşıyaka, bugün Bahçeşehir Koleji deplasmanına 20 yıl sonra ilk kez sezona üst üste 7 galibiyetle başlamak için çıkacak.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’ndeki mücadele saat 13.00’te başlayacak. Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ligde oynadığı 6 maçı da kazanan Karşıyaka, Bahçeşehir’i de mağlup etmesi durumunda 1999-2000 sezonundaki lige 7 galibiyetle başlama rekorunu egale edecek. Yeşil kırmızılı ekip, hafta içinde Phoenix Brüksel’i deplasmanda mağlup ederek moral tazeledi.
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