ING Basketbol Süper Ligi’nde üst üste kazandığı maçlarla taraftarının umutlarını yeşerten ve etkili bir form grafiği yakalayan Pınar Karşıyaka, Başkent deplasmanında OGM Ormanspor’a misafir olacak. Ankara Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 15.15’te başlayacak. Yeşil kırmızılılarda sezon başından beri süren sakatlığı geçen Crocker’ın bu maçla parkelere dönmesi bekleniyor. Kaf Kaf’ın rakibi Ormanspor, bu sezon çıktığı ligde 13 maçta 4 galibiyet aldı. Karşıyaka, Ankara deplasmanından önce takımın isim sponsoru Yaşar Holding yönetimiyle yeni yıl yemeğinde bir araya geldi.

Doyasıya eğlendiler

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı ev sahipliğinde gerçekleşen kutlama yemeğine, Yaşar Holding İcra Başkan Yardımcısı Levent Dağhan, Yaşar Holding Koordinatörü Suat Özyiğit, Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, Pınar Su Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu, DYO Boya Fabrikaları Genel Müdürü Mutlu Uysal, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Basketbol Şube Başkanı Ahmet Eriş, teknik heyet ve oyuncular katıldı.

‘Kupalar bekliyoruz’

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, 20 yıldan uzun süredir isim sponsorluğu yaptıkları Pınar Karşıyaka’dan bu sezon yeni kupalar beklediklerini söyledi. Yeni yıl yemeğinde takımın performansını öven Yaşar, “Hem ligde hem de Avrupa’da başarılı bir sezon geçiriyoruz. 2020 yılında takımımızdan kupalar bekliyoruz” dedi. İdil Yiğitbaşı ise, “Ufuk Sarıca’nın gelişiyle takımımız yeniden ayağa kalktı. Yeni yılda daha başarılı olacağımıza inanıyoruz” dedi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ise “Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar’a bir şampiyonluk daha yaşatmak istiyoruz” dedi.