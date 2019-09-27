27.09.2019 - 01:28 |
Pınar KSK’de Kennedy mutlu
Basketbol Süper Lig’i ekiplerinden Pınar Karşıyaka’ya geri dönen David John Kennedy, yeşil kırmızılılara övgüler yağdırdı.
Kennedy, “Buraya döndüğüm için mutluyum. Bu sezon da harika bir yıl olacağını düşünüyorum. Taraftarımız bana müthiş bir destek vermişti. Geri dönmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu” dedi.
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