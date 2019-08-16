Pınar KSK’de Morgan geldi

FIBA Dünya Kupası öncesi A Milli Takım kadrosunda yer alan Metecan Birsen hariç yerli oyuncuların antrenmanlara başladığı yeşil kırmızılılarda diğer yabancılar da hafta içinde gelecek. Fransa Milli Takımı’ndaki M’Baye de Çin’deki Dünya Kupası sonrası takıma katılacak. Geçen sezon Banvit’te forma giyen ABD’li pivot Morgan, Karşıyaka’da oynayacağı için heyecanlı olduğunu belirtti, “Böylesine büyük bir tarihe sahip olan ve taraftarlarından çok destek alan bir kulüpte oynayacağım için heyecanlıyım. Kendime güveniyorum çünkü başarılı olmak isteyen bir yönetimimiz var ve başarılı olabilecek bir takım oluşturdular. Çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum” dedi.