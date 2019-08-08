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    HaberlerEgePınar KSK’de yabancılar dönüyor
    08.08.2019 - 01:45

    Pınar KSK’de yabancılar dönüyor

    Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon öncesi tepeden tırnağa yeni bir kadro kuran Pınar Karşıyaka’nın yabancı oyuncuları, 12 Ağustos’ta İzmir’e dönüyor. A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca ile Ay Yıldızlı ekibin kadrosunda yer alan yeni transferlerden Metecan Birsen, 31 Ağustos’ta Çin’de başlayacak 2019 FIBA Dünya Kupası’nın bitiminde İzmir’de olacak. Öte yandan Pınar Karşıyaka, altyapıdan 3 gencini profesyonel yaptı. 2001 doğumlu Ali Efe Barış, Çağatay Özkan ve Ömer Ayaz’ı A takıma alınırken genç oyuncular takımla antrenmanlarını sürdürüyor.

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