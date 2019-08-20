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    HaberlerEgePınar KSK’nin takvimi yoğun
    20.08.2019 - 01:56

    Pınar KSK’nin takvimi yoğun

    Pınar Karşıyaka, yoğun bir özel maç dönemi geçirecek. İlk olarak ay sonunda Sırbistan’a gidecek yeşil kırmızılılar, 29 Ağustos’ta FMP Belgrad ve 1 Eylül’de Megaleks’le iki hazırlık maçı oynacak.

    Pınar KSK’nin takvimi yoğun

    Büyükçekmece ve Galatasaray’la 5-7 Eylül günleri arasında İstanbul’da Göl Turnuvası’na katılacak Karşıyaka, 10-14 Eylül’de Ankara Turnuvası’nda Türk Telekom, Ormanspor ve Ukrayna ekibi Dnipro’yla rakip olacak. Karşıyaka, her sezon öncesi ev sahipliği yaptığı geleneksel Pınar Cup’ı ise 19-21 Eylül tarihleri arasında Igokea ve Büyükçekmece’nin katılımıyla düzenleyecek. İzmir ekibi, Pınar Cup’ta 20 Eylül’de Igokea, 21 Eylül’de de Büyükçekmece’yle oynayacak.

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