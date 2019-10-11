Pınar KSK’yi tutabilene aşkolsun

Bu sezon Sarıca yönetiminde çıktığı 4 resmi maçı da kazanırken 3 kupa kazandığı eski başarılı günlerine dönüş sinyali veren yeşil kırmızılılar, Boras’ı deplasmanda 77-70 galip tamamladığı ilk karşılaşmanın rövanşında da 78-58’le geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de protokol tribününde izlediği maçta rahat bir galibiyet alan Kaf Kaf, geçen sezon çeyrek final oynadığı Europe Cup’ta grup maçları maratonuna 23 Ekim’de başlayacak.