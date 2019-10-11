11.10.2019 - 02:03 |
Pınar KSK’yi tutabilene aşkolsun
Basketbol Süper Ligi’nde 3 yıl sonra yuvaya dönen Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde oluşturduğu güçlü kadroyla sezona 2’de 2’yle lider başlayan Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup’ta da rakibi Boras Basket’i 2 maçta da yenerek gruplara kaldı.
Bu sezon Sarıca yönetiminde çıktığı 4 resmi maçı da kazanırken 3 kupa kazandığı eski başarılı günlerine dönüş sinyali veren yeşil kırmızılılar, Boras’ı deplasmanda 77-70 galip tamamladığı ilk karşılaşmanın rövanşında da 78-58’le geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de protokol tribününde izlediği maçta rahat bir galibiyet alan Kaf Kaf, geçen sezon çeyrek final oynadığı Europe Cup’ta grup maçları maratonuna 23 Ekim’de başlayacak.
Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.