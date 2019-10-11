BİST98.780-0,87EURO6,440,13USD5,850,17ALTIN279,63-1,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgePınar KSK’yi tutabilene aşkolsun
    11.10.2019 - 02:03 |

    Pınar KSK’yi tutabilene aşkolsun

    Basketbol Süper Ligi’nde 3 yıl sonra yuvaya dönen Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde oluşturduğu güçlü kadroyla sezona 2’de 2’yle lider başlayan Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup’ta da rakibi Boras Basket’i 2 maçta da yenerek gruplara kaldı.

    Pınar KSK’yi tutabilene aşkolsun

    Bu sezon Sarıca yönetiminde çıktığı 4 resmi maçı da kazanırken 3 kupa kazandığı eski başarılı günlerine dönüş sinyali veren yeşil kırmızılılar, Boras’ı deplasmanda 77-70 galip tamamladığı ilk karşılaşmanın rövanşında da 78-58’le geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de protokol tribününde izlediği maçta rahat bir galibiyet alan Kaf Kaf, geçen sezon çeyrek final oynadığı Europe Cup’ta grup maçları maratonuna 23 Ekim’de başlayacak.

    Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
    daha fazla video için
    10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Güler ile Milley telefonda Suriye'yi görüştü

    Güler ile Milley telefonda Suriye'yi görüştü

    Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem

    Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem

    Başkentte otomobil servis aracıyla çarpıştı

    Başkentte otomobil servis aracıyla çarpıştı

    Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu

    Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu

    Sıradaki Haber