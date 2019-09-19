Pınar Protein Cup başlıyor

Yeşil kırmızılı taraftarlar, 3 yıl sonra yuvaya dönen Antrenör Ufuk Sarıca önderliğindeki takımlarını sezon öncesi yeni transferleriyle ilk kez Pınar Cup’ta izleme imkanı bulacak. Yaz döneminde parkeleri yenilenip boyanarak elden geçirilen Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda düzenlenecek turnuvaya Pınar Karşıyaka’nın yanı sıra Süper Lig’deki rakiplerden Arel Üniversitesi Büyükçekmece ve ABA Ligi ekiplerinden BC Igokea katılacak. Turnuvada ilk maçta bugün saat 19.00’da Büyükçekmece ile Igokea karşılaşacak. Karşıyaka, yarın aynı saatte Igokea’yla, cumartesi günü saat 16.00’da ise Büyükçekmece’yle oynayacak.

‘Desteğimiz sürecek’

İzmir’in bir basketbol şehri olması, İzmir halkının, gençlerin ve çocukların sporla bütünleşmesi için 21 yıldır Pınar Karşıyaka’ya destek verdiklerini belirten Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Pınar Karşıyaka’ya olan desteğimiz her yıl artarak devam ediyor. Pınar Protein Cup ile başlayacak 2019-2020 sezonunda Pınar Karşıyaka hem yurt içinde hem de yurt dışında mücadele edecek. Pınar Protein Cupa katılan tüm takımlara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.