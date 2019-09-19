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    HaberlerEgePınar Protein Cup başlıyor
    19.09.2019 - 07:50 |

    Pınar Protein Cup başlıyor

    Basketbol Süper Ligi’nde Pınar Karşıyaka’nın her sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı hazırlık turnuvası Pınar Protein Cup, bugün başlayacak.

    Pınar Protein Cup başlıyor

    Yeşil kırmızılı taraftarlar, 3 yıl sonra yuvaya dönen Antrenör Ufuk Sarıca önderliğindeki takımlarını sezon öncesi yeni transferleriyle ilk kez Pınar Cup’ta izleme imkanı bulacak. Yaz döneminde parkeleri yenilenip boyanarak elden geçirilen Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda düzenlenecek turnuvaya Pınar Karşıyaka’nın yanı sıra Süper Lig’deki rakiplerden Arel Üniversitesi Büyükçekmece ve ABA Ligi ekiplerinden BC Igokea katılacak. Turnuvada ilk maçta bugün saat 19.00’da Büyükçekmece ile Igokea karşılaşacak. Karşıyaka, yarın aynı saatte Igokea’yla, cumartesi günü saat 16.00’da ise Büyükçekmece’yle oynayacak.

    ‘Desteğimiz sürecek’

    İzmir’in bir basketbol şehri olması, İzmir halkının, gençlerin ve çocukların sporla bütünleşmesi için 21 yıldır Pınar Karşıyaka’ya destek verdiklerini belirten Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Pınar Karşıyaka’ya olan desteğimiz her yıl artarak devam ediyor. Pınar Protein Cup ile başlayacak 2019-2020 sezonunda Pınar Karşıyaka hem yurt içinde hem de yurt dışında mücadele edecek. Pınar Protein Cupa katılan tüm takımlara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

    Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.
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    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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