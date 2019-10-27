27.10.2019 - 01:39 |
Pınar Su’dan bir ilk
Pınar Su ve İçecek, Türkiye’nin ilk cam şişede, şeker ilavesiz ve vegan sertifikalı olma özelliklerini taşıyan, vücudun günlük ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ‘Fonksiyonel İçeceklerini’ pazara sundu.
İçeriğinde bulunan C Vitmanini, Zencefil ve Çinko ile Bağışıklık Pınarım; kayısı püresi ve yüksek lif oranıyla Rahatlık Pınarım; çinko, üzüm ve aleo vera sahip olduğu antioksidanlarla Güzellik Pınarım ve kivi, salatalık, limon, beyaz üzüm, B6 ve Niasin ile Zindelik Pınarım raflardaki yerini aldı.
Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.