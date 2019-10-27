Pınar Su’dan bir ilk

İçeriğinde bulunan C Vitmanini, Zencefil ve Çinko ile Bağışıklık Pınarım; kayısı püresi ve yüksek lif oranıyla Rahatlık Pınarım; çinko, üzüm ve aleo vera sahip olduğu antioksidanlarla Güzellik Pınarım ve kivi, salatalık, limon, beyaz üzüm, B6 ve Niasin ile Zindelik Pınarım raflardaki yerini aldı.