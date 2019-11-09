Pistlerin efendisi eczacı hakan

‘Eczacı Rallici’ olarak gündeme gelen ve mesleğinin yanında 15 sene boyunca drag ve pist yarışlarına katılan Kerci, 2018 yılında ralli ile tanıştı. 2018 yılında Marmaris’te yapılan WRC (Dünya Ralli Şampiyonası) olmak üzere 3 yarışa daha katılan ve sonrasında pist hayatına rallide devam etme kararı alan Kerci, “Bu spor benim kendimi bulmamda öncü oldu. 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda sezon boyunca katıldığım yarışlarda 5 birincilik elde ettim. 2020 yılında da ralli kariyerime yeni başarılar eklemek için çalışacağım” dedi. Daha rekabetçi ve hızlı bir araçla ralli kariyerini devam ettirmek istediğini belirten Kerci, başarılarına yenilerini ekleyebilmek için sponsor desteği beklediğini söyledi.