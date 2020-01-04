04.01.2020 - 00:02 |
‘Piyasadaki yansıması olumlu’
İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, yeni yılda faiz oranlarının düşmesiyle iş potansiyelinin artmasını umduklarını söyledi.
Konut tercihlerinin değiştiğine dikkat çeken Güleroğlu, “Bunun sonucunda hem piyasalar hem de üyelerimiz zor bir dönem geçirdi. 2019’un son çeyreğinde özellikle mevduat faizlerinin ve konut kredi faiz oranlarının düşmesi, emlak piyasasında olumlu karşılandı” dedi. 0.79’luk oranın inşaat ve emlak sektörüne doping etkisi yapacağına inandığını kaydeden Güleroğlu, “Beklentimiz, uygulamanın özel bankalarca da benimsenmesidir” diye konuştu.
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