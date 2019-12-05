Pizzalar özel çocuklardan

Ege Engel Siz Yaşam Derneği’nin düzenlediği etkinlikte, özel çocuklar Şef Erhan Budak eşliğinde pizza yapımını öğrendi.Ege Engel Siz Yaşam Derneği, Park Inn by Radisson Izmir sponsorluğunda ve Diva Dergisi işbirliğinde Dünya İtalyan Mutfağı Haftası kapsamında özel çocuklar yararına özel bir pizza yapım etkinliği düzenledi. Park Inn by Radisson Izmir’in sıcak atmosferinde gerçekleşen etkinliğe, Ege Engel Siz Yaşam Derneği ve İyilik Kulübü üyeleri ile İzmir’in iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.

Gelir, derneğe aktarıldı

Şef Erhan Budak eşliğinde hem pizza yapımının inceliklerini öğrenen hem de keyifli anlar geçiren katılımcılar, kendi yaptıkları pizzaların tadına baktı. Etkinlikten elde edilen gelirin Ege Engel Siz Yaşam Derneği’ndeki özel çocuklara aktarıldı. Destek veren herkese teşekkür eden Dernek Başkanı İnci Sancak, “Kurulduğumuz günden bu yana İzmir’deki pek çok kurumdan destek görüyoruz. Bu destekler bize güç veriyor, birlikten kuvvet doğuyor. Bizimle birlikte yürüyen ve desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz kocaman bir aileyiz” diye konuştu.