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    HaberlerEgePlaj voleybolu heyecanı başladı
    28.09.2019 - 02:46 |

    Plaj voleybolu heyecanı başladı

    İzmir’de ilk kez düzenlenen BVA Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası dün Bostanlı sahilinde yeni yapılan plaj voleybolu sahasında oynanan müsabakalarla başladı.

    Plaj voleybolu heyecanı başladı

    Üç gün sürecek etkinlikte Türkiye’nin yanı sıra Sırbistan, Kosova, Moldova, Romanya ve Bulgaristan’dan 28 takım ve 56 milli voleybolcu yer alıyor. Erkekler ve kadınların ayrı kategorilerde karşı karşıya geldiği maçlar eleme usulüne göre oynanıyor. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalarda voleybol severler de tribünlerde heyecan yaşıyor. Şampiyonada Türkiye’yi 11 kadın, 9 da erkek olmak üzere toplam 20 takım temsil ediyor.

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