26.07.2019 - 01:32| YUSUF ÇINAR
Plajda kutlama
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı TURAŞ Turizm ve Ticaret A.Ş. İşletme Müdürü Ali Aktürk, 55. yaş gününü plajda gezerek, çocukların ayaklarına küçük bir taşın batmaması için temizlik yaparak kutladı.
Aktürk, “Pırlanta Plajı, Bakanlığımız tarafından işletilen iki plajdan birisi. Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan tarafından, Ramazan Bayramı’nda açıldı. Amacımız; turizmin yoğun olduğu Bodrum ve Çeşme’de, halkımızın yüksek fiyat serzenişlerini önlemek ve hijyenik şartlarda gıda ürünlerinin sunulduğu küçük büfemizle nitelikli hizmet vermek. Bunu yaparken yaş günümü de tesisin güzelliğine güzellik katmak için çalışarak kutladım vatandaşlar da bana tebrik yağdırdı” diye konuştu.
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