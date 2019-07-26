Plajda kutlama

Aktürk, “Pırlanta Plajı, Bakanlığımız tarafından işletilen iki plajdan birisi. Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan tarafından, Ramazan Bayramı’nda açıldı. Amacımız; turizmin yoğun olduğu Bodrum ve Çeşme’de, halkımızın yüksek fiyat serzenişlerini önlemek ve hijyenik şartlarda gıda ürünlerinin sunulduğu küçük büfemizle nitelikli hizmet vermek. Bunu yaparken yaş günümü de tesisin güzelliğine güzellik katmak için çalışarak kutladım vatandaşlar da bana tebrik yağdırdı” diye konuştu.