Plaka için başka yere gitmeye son

Çiğli Belediyesi ile Çiğli Şoförler ve Otomobilciler Kamyonlar ve Kamyonetçiler Esnaf Odası işbirliğinde gerçekleştirilen girişimler sonucunda, araç plakaları artık Çiğli’de basılıyor. Çiğlili vatandaş, artık belediyenin eski binasında bulunan basım atölyesine gidecek. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Oda Başkanı İbrahim Bayram, bu hizmetin vatandaşın işini kolaylaştırıp zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacağını ifade etti.