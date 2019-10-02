BİST103.8770EURO6,260,06USD5,730,02ALTIN272,391,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgePlaka için başka yere gitmeye son
    02.10.2019 - 07:50 |

    Plaka için başka yere gitmeye son

    Çiğli Belediyesi ile Çiğli Şoförler ve Otomobilciler Kamyonlar ve Kamyonetçiler Esnaf Odası işbirliğinde gerçekleştirilen girişimler sonucunda, araç plakaları artık Çiğli’de basılıyor.

    Plaka için başka yere gitmeye son

    Çiğli Belediyesi ile Çiğli Şoförler ve Otomobilciler Kamyonlar ve Kamyonetçiler Esnaf Odası işbirliğinde gerçekleştirilen girişimler sonucunda, araç plakaları artık Çiğli’de basılıyor. Çiğlili vatandaş, artık belediyenin eski binasında bulunan basım atölyesine gidecek. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Oda Başkanı İbrahim Bayram, bu hizmetin vatandaşın işini kolaylaştırıp zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacağını ifade etti.

    Sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun siste kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araçlara çarptı.
    daha fazla video için
    Deprem testi ne kadar5.8'lik depremden bu yana herkesin aklında oturduğu binanın depreme dayanıklı olup olmadığı sorusu var!
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yaşam ustaları ödüllendirildi

    Yaşam ustaları ödüllendirildi

    Balık avında 18 metre tepkisi

    Balık avında 18 metre tepkisi

    Eğitimde deprem göçü

    Eğitimde deprem göçü

    ‘Düzmece raporla adayları elediler’

    ‘Düzmece raporla adayları elediler’

    Sıradaki Haber