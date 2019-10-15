Plakanızı artık Çiğli’de bastırabilirsiniz

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’ndan (TŞOF) plaka basımı için yetki alan Çiğli Şoförler ve Otomobilciler Odası, sadece ilçe araçlarının değil, odaya müracaat eden bütün araçların plakalarını basmaya başladı.

Oda Başkanı İbrahim Bayram, “Araç sahipleri Çiğli Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın 0 232 329 13 21 numaralı telefonundan bilgi alabilirler veya Anadolu Caddesi Belediye İş Merkezi birinci katında faaliyet gösteren odamıza belgeleriyle birlikte müracaatta bulunup plakalarını bastırabilirler” dedi. Bölgedeki ticari araç sahibi esnafa da büyük kolaylıklar sağladıklarını belirten Bayram, şçyle konuştu:

Zaman kaybı sona erdi

“Ticari araçlarımız için zaman kaybı demek, iş ve kazanç kaybı demek. Bir plaka basımı için başka ilçelere taşınan şoför esnafı bazen yarım gün, bazen tam gün kaybederek yolcu veya yük taşıyamıyor, işe gidemiyordu. Bu şekilde şoför esnafının zaman ve iş kaybının önüne geçecek, araçlarına ilişkin işlemlerini hızlandıracağız, kolaylaştıracağız.”

Bayram, plaka basım yetkisi almaları için destek veren TŞOF Genel Başkanı Fevzi Apaydın, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu’ya, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve ilçe Kaymakamı Kaya Çıtak’a teşekkür etti.

Yüzde 35 indirim

Çiğli Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleri ve yakınları için özel anlaşmalar yaptıklarını da dile getiren Başkan İbrahim Bayram, “Yüksel Oto Lastik firması hizmetlerinde üyelerimize ve yakınlarımıza özel indirim uygulayacak. Firmadan lastik, rot-balans servis hizmeti alan esnafımız yüzde 35 gibi önemli bir indirim fırsatından yararlanabilecekler’ dedi.