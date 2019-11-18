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    HaberlerEge HaberleriPlastik sanatlar sergisi 30 Kasım’a kadar açık
    18.11.2019 - 01:27 |

    Plastik sanatlar sergisi 30 Kasım’a kadar açık

    7. Eski Ev-Yeni Sanat Plastik Sanatlar Sempozyumu, Torbalı Belediyesi ev sahipliği ile BKM’de açılan sergi ile başladı.

    Plastik sanatlar sergisi 30 Kasım’a kadar açık

    İngiltere, Avusturya, Danimarka, Almanya gibi ülkelerden 11’i yabancı 22 sanatçının eserleri, 30 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. “Doğa Umursamaz Bizi, Sanat Umursamaz Sizi” başlığıyla düzenlenen etkinlik, büyük şehirlerin çıkmazlarına, unuttuğu doğa ve doğal kavramına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

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