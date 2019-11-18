18.11.2019 - 01:27 |
Plastik sanatlar sergisi 30 Kasım’a kadar açık
7. Eski Ev-Yeni Sanat Plastik Sanatlar Sempozyumu, Torbalı Belediyesi ev sahipliği ile BKM’de açılan sergi ile başladı.
İngiltere, Avusturya, Danimarka, Almanya gibi ülkelerden 11’i yabancı 22 sanatçının eserleri, 30 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. “Doğa Umursamaz Bizi, Sanat Umursamaz Sizi” başlığıyla düzenlenen etkinlik, büyük şehirlerin çıkmazlarına, unuttuğu doğa ve doğal kavramına dikkat çekmeyi amaçlıyor.
Polisin 'dur' ihtarına uymadıNevşehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve 3 arkadaşı uzun süren kovalama sonucunda yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.