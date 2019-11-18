Plastik sanatlar sergisi 30 Kasım’a kadar açık

İngiltere, Avusturya, Danimarka, Almanya gibi ülkelerden 11’i yabancı 22 sanatçının eserleri, 30 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. “Doğa Umursamaz Bizi, Sanat Umursamaz Sizi” başlığıyla düzenlenen etkinlik, büyük şehirlerin çıkmazlarına, unuttuğu doğa ve doğal kavramına dikkat çekmeyi amaçlıyor.