Plastik sanatlarla muhteşem eserler

Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Merih Tekin Bender, “Öğrencilerimiz ders vakitlerinden bağımsız çalışarak bu eserleri ortaya koydu. İçlerinden geldiği için yaptılar. Hem maddi hem manevi emek verdiler. Sergiyi gelenekselleştirmek istiyoruz” dedi. Sergide klasik tarz çalışmaların yanında; sürrealist, 3 boyutlu, soyut çalışmalar dikkat çekti. Sergi, 15 Kasım gününe kadar Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Sanat Galerisi’nde açık olacak.