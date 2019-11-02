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    HaberlerEgePlastik sanatlarla muhteşem eserler
    02.11.2019 - 02:48 |

    Plastik sanatlarla muhteşem eserler

    Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Atamız ve Biz-İzinde İz Bırakmak” plastik sanatlar sergisi açıldı.

    Plastik sanatlarla muhteşem eserler

    Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Merih Tekin Bender, “Öğrencilerimiz ders vakitlerinden bağımsız çalışarak bu eserleri ortaya koydu. İçlerinden geldiği için yaptılar. Hem maddi hem manevi emek verdiler. Sergiyi gelenekselleştirmek istiyoruz” dedi. Sergide klasik tarz çalışmaların yanında; sürrealist, 3 boyutlu, soyut çalışmalar dikkat çekti. Sergi, 15 Kasım gününe kadar Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Sanat Galerisi’nde açık olacak.

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