BİST110.4770,33EURO6,460,24USD5,810,43ALTIN275,900,83
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Plastik üreticisine son teknoloji arıtma
    ABONE OL
    14.12.2019 - 00:02 |

    Plastik üreticisine son teknoloji arıtma

    Plastik sektörünün öncü firmalarının yer aldığı Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (MPİOSB) parsellerin tamamına yakınının satılmasının ardından en son teknolojilerin kullanıldığı arıtma tesisini devreye aldı.

    Plastik üreticisine son teknoloji arıtma

    Bölgede yatırım yapan plastik üreticisinin diğer bölgelerde yatırım yapanlara göre daha fazla avantaja sahip olduğunu hatırlatan OSB Başkanı Salih Esen, “En küçüğü 2.500 metrekare en büyüğü 80 bin metrekare olmak üzere toplam 41 sanayi parselinden oluşan bölgemizde üretim hız kesmeden devam ediyor. Çevreye karşı duyarlı olmak ve temiz üretime odaklanmak bizim için büyük öneme sahip. Bölgemiz de bulunan tüm sanayi tesislerinin atıksularının arıtılması amacıyla Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) sistemi kullanılarak kurulan tesisimiz, nihai 1.500 m3/gün kapasitede olup faaliyete geçen katılımcı sayısı ve artan debi miktarına göre 3 kademeli olarak tasarlandı. Son teknolojilerin kullanıldığı arıtma tesisimiz diğer OSB’ler için referans olacak” diye konuştu.

    Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
    daha fazla video için
    13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

    Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

    Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

    Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

    MasterChef'te kim elendi? Yeni bölümde Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol sürprizi (Fragman)

    MasterChef'te kim elendi? Yeni bölümde Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol sürprizi (Fragman)

    Yunanistan'dan skandal hareket

    Yunanistan'dan skandal hareket

    Sıradaki Haber