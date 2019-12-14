Plastik üreticisine son teknoloji arıtma

Bölgede yatırım yapan plastik üreticisinin diğer bölgelerde yatırım yapanlara göre daha fazla avantaja sahip olduğunu hatırlatan OSB Başkanı Salih Esen, “En küçüğü 2.500 metrekare en büyüğü 80 bin metrekare olmak üzere toplam 41 sanayi parselinden oluşan bölgemizde üretim hız kesmeden devam ediyor. Çevreye karşı duyarlı olmak ve temiz üretime odaklanmak bizim için büyük öneme sahip. Bölgemiz de bulunan tüm sanayi tesislerinin atıksularının arıtılması amacıyla Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) sistemi kullanılarak kurulan tesisimiz, nihai 1.500 m3/gün kapasitede olup faaliyete geçen katılımcı sayısı ve artan debi miktarına göre 3 kademeli olarak tasarlandı. Son teknolojilerin kullanıldığı arıtma tesisimiz diğer OSB’ler için referans olacak” diye konuştu.