Pop korosundan yeni yıl konseri

Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde, saat 20.00’de başlayacak olan konserde, pop müziğin unutulmaz isimlerinden Funda sahne alacak. Gecenin sunuculuğunu ise Hakan Eren yapacak. Başkan Ali Engin “Koromuzu, bu güzel gecede yalnız bırakmamanızı temenni ediyorum” dedi.