14.12.2019 - 00:04 |
Pop korosundan yeni yıl konseri
Şef Ferda Yılmaz öncülüğündeki Narlıdere Belediyesi Popüler Müzik Korosu, 16 Aralık Pazartesi günü, Yeni Yıl Konseri ile sanatseverlerin huzuruna çıkacak.
Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde, saat 20.00’de başlayacak olan konserde, pop müziğin unutulmaz isimlerinden Funda sahne alacak. Gecenin sunuculuğunu ise Hakan Eren yapacak. Başkan Ali Engin “Koromuzu, bu güzel gecede yalnız bırakmamanızı temenni ediyorum” dedi.
Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.