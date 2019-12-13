BİST110.4770,33EURO6,460,24USD5,810,43ALTIN275,900,83
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Pop korosundan yeni yıl konseri
    ABONE OL
    14.12.2019 - 00:04 |

    Pop korosundan yeni yıl konseri

    Şef Ferda Yılmaz öncülüğündeki Narlıdere Belediyesi Popüler Müzik Korosu, 16 Aralık Pazartesi günü, Yeni Yıl Konseri ile sanatseverlerin huzuruna çıkacak.

    Pop korosundan yeni yıl konseri

    Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde, saat 20.00’de başlayacak olan konserde, pop müziğin unutulmaz isimlerinden Funda sahne alacak. Gecenin sunuculuğunu ise Hakan Eren yapacak. Başkan Ali Engin “Koromuzu, bu güzel gecede yalnız bırakmamanızı temenni ediyorum” dedi.

    Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
    daha fazla video için
    13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

    Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

    Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

    Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

    Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

    Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

    Yunanistan'dan skandal hareket

    Yunanistan'dan skandal hareket

    Sıradaki Haber