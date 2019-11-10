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    HaberlerEge HaberleriPotada Beşok farkı
    10.11.2019 - 01:28 |

    Potada Beşok farkı

    Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Bornova Belediyespor, yeni Baş Antrenörü Faruk Beşok yönetiminde çıktığı ilk maçını farklı kazandı.

    Potada Beşok farkı

     Yeşil beyazlı ekip, ligin 5. haftasında Altındağ Atatürk Spor Kompleksi’nde konuk ettiği Yalova Group BLD’yi 84-66 yendi.

    Trump o güne işaret etti ve açıkladı: Beyaz Saray yayınlayacakABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.
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    9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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