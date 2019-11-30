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    30.11.2019 - 03:21 |

    Potada Ege derbisi

    Türkiye Basketbol Ligi’nde Play Off hattındaki Petkimspor ve Manisa BŞB bugün karşı karşıya gelecek.

    Potada Ege derbisi

    Aliağa Enka Spor Salonu’ndaki maç saat 16.00’da başlayacak. Şampiyonluk hedefleyen Petkimspor, ligde 7 maçta 5, Manisa BŞB ise 4 galibiyet elde etti. Sezona kötü başladıktan sonra çıkışa geçip iddiasını kanıtlayan Akhisar Belediye Basket, aynı saatte Belediye Spor Salonu’nda Merkezefendi Denizli Basket’i konuk edecek. Bornova Belediyespor da yine saat 17.00’de Gemlik Basketbol deplasmanına çıkacak.

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