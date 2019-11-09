09.11.2019 - 01:49 |
Potada Manisalılar buluşuyor
Türkiye Basketbol Ligi’ndeki Manisa derbisinde bugün Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Akhisar Belediye Basketbol karşılaşacak.
Muradiye Spor Salonu’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Manisa BŞB 4 haftada 3, sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Akhisar ise 1 galibiyet elde etti. Ligde zirve yarışındaki Petkimspor da saat 16.00’da Konyaspor deplasmanına çıkacak.
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