Potada Manisalılar buluşuyor

Muradiye Spor Salonu’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Manisa BŞB 4 haftada 3, sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Akhisar ise 1 galibiyet elde etti. Ligde zirve yarışındaki Petkimspor da saat 16.00’da Konyaspor deplasmanına çıkacak.