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    HaberlerEge HaberleriPotada Manisalılar buluşuyor
    09.11.2019 - 01:49 |

    Potada Manisalılar buluşuyor

    Türkiye Basketbol Ligi’ndeki Manisa derbisinde bugün Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Akhisar Belediye Basketbol karşılaşacak.

    Potada Manisalılar buluşuyor

    Muradiye Spor Salonu’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Manisa BŞB 4 haftada 3, sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Akhisar ise 1 galibiyet elde etti. Ligde zirve yarışındaki Petkimspor da saat 16.00’da Konyaspor deplasmanına çıkacak.

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