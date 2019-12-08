08.12.2019 - 00:02 |
Potansiyeli çıkaralım
Balıkesir Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz eş başkanı olduğu Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın İzmir’deki toplantısında, “Şehirlerimizin farklı potansiyellerini açığa çıkararak, dönüşümü yerelden başlatabiliriz” dedi.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.