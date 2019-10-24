24.10.2019 - 02:20 |
‘Pozitif liderlik dönemindeyiz’
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen, Zekerya Doğan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Derneği tarafından koordine edilen ‘Genç Pozitif Liderler’ projesi kapsamında bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Ege Palas Oteli’ndeki organizasyonda konuşan Dernek Başkanı Kenan Doğan, projeyle Avrupa Birliği’nden hibe almaya hak kazandıklarını belirtti. AB Başkanlığı İzmir Temsilcisi Ceyhan Çiçek, projenin 600 proje arasından hibe almaya hak kazanan 38 çalışmadan biri olduğunu kaydetti. Projenin yüklenici firmalarından Sentinus Danışmanlık’ın yöneticisi, profesyonel koç Sezin Sivri de bugün liderlik tanımının değiştiğini vurguladı, “Bütünün iyiliğini düşünen, insanın içindeki iyiyi ortaya çıkaran pozitif liderlik dönemini yaşıyoruz. Pozitif liderlik, kendimiz, takımımız ve organizasyonumuz için pozitif değişimi tetikleyebilmek, bunun için gerekli sorumluluğu alarak bilinçli seçenekler yaratabilmektir” dedi.
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