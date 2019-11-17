17.11.2019 - 01:21 |
Prematüre bebeği olanlara umut oldu
Annesinin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hamileliğin 33. haftasında prematüre dünyaya gelen Arya bebek, aradan geçen 6 ayda 980 gramdan 5 kilograma ulaştı.
Anne Arzum Okyay, “Taburcu edildikten sonra bebeğimi göğsüme koydum ve ağladım. Çok zor bir süreçti ama başardık” dedi. Prematüre olarak 980 gram ağırlığında dünyaya gelen Arya bebek, 47 gün boyunca aynı hastanenin yeni doğan kliniğinde tedavi görmeye devam etti. Kuvözdeki tedavilere olumlu yanıt veren bebek, 2 kilograma ulaşmasının ardından taburcu edildi. Evinde de özel bir bakım yapılan bebek, 6. ayda 5 kiloya ulaşarak tedavi olan tüm prematüre bebeklere umut oldu.
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