İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seda Dural Çetinkaya, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından bu yıl sadece 28 akademisyene verilen “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü”ne layık görüldü. Türkiye’de, psikoloji alanındaki çalışmalarıyla ödül almaya hak kazanan tek akademisyen olmayı başaran Prof. Dr. Çetinkaya, 30 Aralık’ta Ankara’da yapılacak olan törende, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak. Bilim dünyasının en prestijli ödüllerinden birine sahip olmanın kendisini gururlandırdığını belirten Prof. Dr. Çetinkaya, “Türkiye’nin en başarılı bilim insanları arasında gösterilmek, paha biçilemez bir duygu” diye konuştu.