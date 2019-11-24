Profesyonellere taş çıkarttılar

Kerem Aydınlar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ’un Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Eğitimde İyi Örnekler Projesi’ kapsamında hazırladığı ‘Ben öğretmenim’ bestesi, müzik öğretmenlerince seslendirildi. Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanan ve çekimleri Herodot Kültür Merkez ve okullarda yapılan klipte görev alan öğretmenler profesyonel ses sanatçılarını aratmadı.