Profesyonellere taş çıkarttılar

Kerem Aydınlar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ’un Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Eğitimde İyi Örnekler Projesi’ kapsamında hazırladığı ‘Ben öğretmenim’ bestesi, müzik öğretmenlerince seslendirildi. Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanan ve çekimleri Herodot Kültür Merkez ve okullarda yapılan klipte görev alan öğretmenler profesyonel ses sanatçılarını aratmadı.
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.