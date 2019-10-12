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    HaberlerEge‘Proje, İzmir’e ivme kazandırır’
    12.10.2019 - 00:59 |

    ‘Proje, İzmir’e ivme kazandırır’

    ‘Proje, İzmir’e ivme kazandırır’

    İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından hayata geçirilecek olan İzQ Girişimcilik Merkezi Projesi’ne ilgili tüm kurumlardan tam destek geldi. Fizibilite çalışmaları tamamlanan proje kapsamında, İzmir Kalkınma Ajansı’na yapılan ‘Güdümlü Proje Başvurusu’ sürecinin ilk adımı olan ve kentin tüm ilgili paydaşlarının görüş ve katkılarını almak amacıyla düzenlenen toplantıya İzmir’deki STK’lar, yerel yönetimler, üniversiteler ve projeyle ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

    ‘Kentimiz için şans’

    İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) işbirliğiyle hayat bulacak projenin İzmir’e ivme kazandıracağını söyledi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, “Gücümüzü birleştirmek İzmir için büyük bir şans” dedi.

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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