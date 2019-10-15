Projelerini Başkan Soyer’le görüştü

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İzmir’in CHP’li belediye başkanlarıyla birlikte Tarihi Havagazı Fabrikası’nda buluştu. Toplantıda, Beydağ’la ilgili projelerin de görüşüldüğü belirten Başkan Yılmazlar, “Tunç Başkanımız adaylık sürecinde her zaman yanınızda oldu. Birlikte çok güzel projelere imza atacağımızı söyledi. Gerçekten de yanımızda. 2020’ye yönelik projelerimiz hakkında görüş bildirip, yol haritamızı belirlediğimiz bir toplantı geçirdik” dedi.