25.12.2019 - 01:05 |
Prömiyer Elhamra’da
İzmir Devlet Opera ve Balesi, Aydınlat Bizi Opera adlı müzikli oyunun ilk prömiyerini bugün gerçekleştiriyor.
Fransız ihtilalinden yola çıkan opera, 27 Aralık, 21 ve 23 Ocak, 22 ve 24 Şubat günlerinde Elhamra Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.
Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.