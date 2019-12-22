‘Puanla döneceğiz’

Bu maçlarda ağlara 3 gol bırakabilen Altınordu kalesinde ise 8 gol gördü. Altınordu geçen sezon son hafta deplasmanda Giresunspor’a 3-1 kaybederek Play Off’a kalma şansını kaçırmıştı. O maçın ardından sezonu 57 puanla tamamlayan Altınordu, 1 puanla ilk 6’ya giremedi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, son haftalarda oynadıkları pozitif futbolu sonuca yansıtmak istediklerini belirterek, “Devre arasına kadar 2 maçımız var. Önce Giresunspor deplasmanından istediğimizi alacağız. Ardından Menemenspor’la evimizde karşılaşacağız. Puan kaybına tahammülümüz yok” diye konuştu.