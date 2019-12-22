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    HaberlerEge Haberleri ‘Puanla döneceğiz’
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    22.12.2019 - 00:00 |

    ‘Puanla döneceğiz’

    TFF 1. Lig’de Altınordu yarın Giresunspor’a konuk olacak. Giresunspor’la 6 müsabakaya çıkan kırmızı lacivertliler, sahadan 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrıldı.

    ‘Puanla döneceğiz’

    Bu maçlarda ağlara 3 gol bırakabilen Altınordu kalesinde ise 8 gol gördü. Altınordu geçen sezon son hafta deplasmanda Giresunspor’a 3-1 kaybederek Play Off’a kalma şansını kaçırmıştı. O maçın ardından sezonu 57 puanla tamamlayan Altınordu, 1 puanla ilk 6’ya giremedi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, son haftalarda oynadıkları pozitif futbolu sonuca yansıtmak istediklerini belirterek, “Devre arasına kadar 2 maçımız var. Önce Giresunspor deplasmanından istediğimizi alacağız. Ardından Menemenspor’la evimizde karşılaşacağız. Puan kaybına tahammülümüz yok” diye konuştu.

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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