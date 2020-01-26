26.01.2020 - 00:04 |
‘Pusulamızdı’
Gaziemir Belediyesi, usta gazeteci Uğur Mumcu’nun katledilişinin 27. yılında ‘Basında ve Siyasette İfade Özgürlüğü’ konulu bir panel düzenledi.
Mumcu anısına hazırlanan kısa film gösterildi. Belediye Başkanı Halil Arda, “O bizim pusulamızdı. Yazıları ise halen daha geçerliliğini koruyor. Basında ve siyasette ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırıldığı bir Türkiye diliyorum” dedi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.