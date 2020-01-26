Mumcu anısına hazırlanan kısa film gösterildi. Belediye Başkanı Halil Arda, “O bizim pusulamızdı. Yazıları ise halen daha geçerliliğini koruyor. Basında ve siyasette ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırıldığı bir Türkiye diliyorum” dedi.