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    HaberlerEge‘Rastgele’ dedi
    02.09.2019 - 02:42

    ‘Rastgele’ dedi

    ‘Rastgele’ dedi

    Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, su ürünleri av sezonunun 1 Eylül’de başlaması dolayısıyla Foça Balıkçı Barınağı’nı ziyaret etti. Denizciler yurdu Foça’nın su ürünleri yönünden de oldukça şanslı bir konumda bulunduğunu ifade eden Başkan Gürbüz, “Tüm balıkçılarımıza ve su ürünleri sektörü temsilcilerine, kazadan uzak ve bereketli bir sezon diliyorum” diye konuştu.

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